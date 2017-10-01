Неизвестный зарезал двух случайных прохожих на вокзале Марселя

На марсельском вокзале Сен-Шарль вооруженный ножом мужчина напал на прохожих. Об этом в воскресение, 1 октября, сообщает Franceinfo.

По информации радиостанции, в результате нападения погибло два человека, а неизвестный мужчина, кричавший «Аллах акбар!», был застрелен сотрудниками полиции. Как утверждают очевидцы, всего сотрудниками правоохранительных органов было произведено два выстрела. На данный момент все посетители Сен-Шарля эвакуированы

На место происшествия оперативно выехал министр внутренних дел Франции Жерар Коллом (Gerard Collomb). «Незамедлительно выдвигаюсь на вокзал Сен-Шарль», — заявил глава МИД в своем Twitter-аккаунте.

Полицейские порекомендовали жителям и гостям Марселя воздержать от посещений района Сен-Шарля.