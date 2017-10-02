Ответственность за убийство женщин на вокзале в Марселе взяло на себя ИГ

Ответственность за нападение боевика с ножом на вокзале Марселя взяла на себя группировка «Исламское государство», запрещенная в России и других странах. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на связанное с террористами информагентство Amaq.

Атака на прохожих на марсельском вокзале Сен-Шарль произошла в воскресенье, 1 октября. В результате нападения погибли две женщины, а неизвестный мужчина, кричавший «Аллах акбар!», был застрелен сотрудниками полиции.

По свидетельству очевидцев, всего сотрудниками правоохранительных органов было произведено два выстрела.

Посетители Сен-Шарля были эвакуированы. Полицейские порекомендовали жителям и гостям Марселя воздержать от посещений района Сен-Шарля.

На место происшествия оперативно выехал министр внутренних дел Франции Жерар Коллом.