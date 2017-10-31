Пожилой уралец выстрелил из ружья и ударил ножом соседского сына за оскорбления

Следователи передали в суд уголовное дело 50-летнего жителя свердловского города Ивдель, который выстрелил в соседского сына из охотничьего ружья, а потом несколько раз ударил его ножом. Об этом во вторник, 31 октября, сообщила пресс-служба регионального управления СК,

По данным следствия, инцидент произошел вечером 13 июня, когда обвиняемый был в состоянии алкогольного опьянения.

Мужчина обвинил сына соседей в том, что тот якобы ковырялся в замке магазина. За молодого человека вступился младший брат, на которого и напал обвиняемый. Он сначала выстрелил из ружья, а когда оппонент упал, дважды ударил ножом. «На помощь пришел старший брат парня, который сбил с ног злоумышленника и разоружил его», — сообщили в СК. Сам фигурант дела утверждает, что вспылил после того, как пострадавший его оскорбил и угрожал, пишет местное издание E1.ru.

По словам соседки, у них с обвиняемым были напряженные отношения, возникали конфликты из-за того, что мужчина спаивал ее старшего сына.

10 июня в подмосковном поселке Кратово бывший сотрудник МЧС, страдавший психическим расстройством, Игорь Зенков застрелил в автосервисе соседа, а потом открыл стрельбу по прохожим. Были убиты 10 человек.