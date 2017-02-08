В аэропорту Амстердама проверку паспортов заменят сканированием лиц

В амстердамском аэропорту Схипхол тестируют новую систему безопасности с распознаванием лиц пассажиров. Проверять паспорт путешественника или его посадочный талон при этом не будут. Об этом сообщается на сайте нидерландской авиакомпании KLM, которая разработала такую технологию.

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Перед одним из выходов на посадку в воздушной гавани установят специальную регистрационную стойку. Пассажир должен будет пройти сканирование лица, паспорта и посадочного талона. Сотрудники KLM окажут помощь в регистрации. Все персональные данные будут удаляться через десять часов.

На двери перед выходом на посадку установят прибор, который будет сканировать лицо путешественника и сравнивать его с информацией, введенной при регистрации. Если сведения не совпадут, дверь не откроется. Тестирование новой системы продлится как минимум три месяца.

В январе стало известно о планах властей Австралии ввести подобную систему в своих аэропортах. Проверку паспортов зарубежных туристов в этой стране решили заменить сканированием их лиц, глаз и отпечатков пальцев.