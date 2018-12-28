Узбеков и киргизов обвинили в подготовке теракта в Швеции

Троим уроженцам Средней Азии предъявили обвинения в подготовке теракта в Швеции. Об этом сообщает The Local.

Представители правоохранительных органов страны 27 декабря заявили, что мужчины «приобрели и хранили большие объемы химикатов и другого оборудования с целью убийства людей». По данным полицейских, если бы теракт удалось организовать, он мог нанести серьезный ущерб.

Предполагаемых организаторов также обвинили в финансировании терроризма — они отправляли деньги террористической организации «Исламское государство» (ИГ, запрещена в России). По этому обвинению вместе с ними привлечены еще три человека.

Шестеро подозреваемых возрастом от 30 до 46 лет приехали в Швецию из Узбекистана и Киргизии. Неизвестно, на каких основаниях они находятся на территории страны. Пятерых из них задержали в результате рейда в городе Стрёмсунд в 600 километрах от Стокгольма в апреле 2018 года, один до сих пор не задержан. Все шестеро отрицают свою вину.

Известно, что по меньшей мере один из подозреваемых контактировал с Рахматом Акиловым, уроженцем Узбекистана, приговоренным к пожизненному заключению за террористический акт. В апреле 2017 года Акилов въехал в толпу в Стокгольме на грузовике. В результате погибли пять человек, еще 15 получили повреждения разной степени тяжести.

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