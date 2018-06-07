Передавивший людей в Стокгольме террорист-узбек получил приговор

В Швеции к пожизненному заключению приговорили выходца из Узбекистана Рахмата Акилова, который год назад на грузовике протаранил толпу в Стокгольме. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на решение суда.

Мужчину признали виновным в совершении теракта, повлекшего смерть пяти человек, а также в покушении на убийство еще 119, которые находились на месте атаки. Агентство отмечает, что пожизненный приговор в Швеции обычно заменяется каким-то конкретным сроком.

Также сообщается, что в ходе судебного процесса Акилов заявил, что хотел наказать Швецию за участие в международной борьбе против террористической группировки «Исламское государство» (ИГ, запрещена в России). Reuters отмечает, что страна в последние годы принимала участие в международных миссиях по поддержанию мира в Мали, Афганистане, Ираке, Косово и других государствах, но не вела военные действия более двух столетий.

Грузовик врезался в толпу прохожих на одной из центральных улиц Стокгольма 7 апреля 2017 года. Он остановился только после того, как въехал в витрину магазина. В результате пять человек погибли, еще 15 получили травмы разной степени тяжести. Власти признали случившееся терактом.

Главным подозреваемым стал на тот момент 39-летний Рахмат Акилов, подававший в Швеции прошение на убежище. Его задержали в тот же день, он признал свою вину и был признан вменяемым.

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