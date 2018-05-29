Расстрелявший полицейских в Бельгии перед нападением закричал «Аллах акбар!»

Нападавший в бельгийском городе Льеж перед атакой прокричал «Аллах акбар!». Власти не исключают версию о теракте. Об этом сообщает во вторник, 29 мая, агентство Reuters со ссылкой на слова одного из полицейских.

Отмечается, что рассматриваются разные версии.

Утром 29 мая неизвестный открыл огонь по полицейским, а также попытался взять заложников. В результате прохожий и двое стражей порядка погибли, еще несколько полицейских получили ранения.

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Сам нападавший был также застрелен.

В конце августа прошлого года вооруженный ножом мужчина напал на военный патруль в столице Бельгии Брюсселе. Инцидент произошел на бульвар Эмиль Жакман в центре города. Солдаты получили ранения рук и лица. Сам нападавший был также нейтрализован.

Им оказался выходец из Сомали, перед нападением он кричал «Аллах акбар!». Отмечается, что ранее он не попадал в поле зрения правоохранительных органов.

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