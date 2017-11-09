В Брюсселе полицейского избили с криком «Поганый мент!»

В столице Бельгии Брюсселе 37-летний полицейский стал жертвой внезапного нападения неизвестного. Об этом сообщает DH.be.

Страж порядка не находился при исполнении служебных обязанностей и был без формы. Оружия у него при себе не было. Полицейский остановил машину около одного из табачных киосков и направился к ларьку.

В этот момент на него набросился злоумышленник, который начал избивать сотрудника МВД и кричать: «Поганый мент!» («Sale flic»). Мужчина получил несколько ударов по голове, у него сильно разбито лицо. Пострадавший обратился с заявлением в ближайший отдел полиции. Нападавшему удалось скрыться.

Как пишет издание, можно лишь догадываться, каким образом преступник определил в своей жертве сотрудника правоохранительных органов: либо знал его раньше, либо по специальной наклейке на машине. Оперативники, ведущие дело, полагают, что атака была совершена из-за неприязни к полицейским.

Следователи также полагают, что данное происшествие может быть связано с аналогичным нападением, произошедшим на днях в этом же районе Брюсселя. Тогда двое мужчин, вооруженных пистолетом, избили прохожего, приняв его за стража порядка, но пострадавший никакого отношения к работе в органах правопорядка не имел.