В США полицейский усмирил пьяную болельщицу прямым ударом в челюсть

Сотрудник полиции Майами одним ударом утихомирил пьяную болельщицу. Видео публикует The Independent. Инцидент произошел во время матча по американскому футболу. Стражи порядка выносили на руках со стадиона разбушевавшуюся фанатку. Женщина пыталась вырваться и влепила пощечину одному из полицейских, на что получила ответный удар кулаком в лицо и, судя по кадрам, потеряла сознание.

Многие пользователи сети посчитали, что страж порядка превысил свои полномочия и потребовали его наказать. Другие, наоборот, решили, что болельщица вела себя явно неадекватно и сотрудник правоохранительных органов поступил абсолютно правильно. Представитель полиции Майами сказал в этой связи, что содержание ролика сейчас изучается руководством. В то же время известно, что женщина после инцидента была арестована: ей предъявлены обвинения в нарушении общественного порядка и нападении на сотрудника полиции.