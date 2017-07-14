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Жестоко избивший негритянку полицейский станет фигурантом внутренней проверки

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Видео: Stacy Zachery / YouTube

Полицейские города Декатур (штат Джорджия, США) начали внутреннюю проверку после того, как в сети опубликовали видео избиения патрульным бездомной негритянки. Ролик доступен на YouTube, описание события приводит The Independent.

Инцидент произошел в июне. Стражей порядка вызвали на заправочную станцию — посетители пожаловались, что неизвестная женщина выпрашивает у них деньги. Приехавший по вызову полицейский вступил с ней в схватку. После избиения он доложил о случившемся в установленном порядке.

В рапорте патрульный указал, что женщина попыталась вытолкнуть его из магазина, затем выхватила у него жетон, схватила за бронежилет и рацию. Лишь после этого он применил силу, нанося удары по ногам и рукам. «Один удар случайно пришелся по голове, когда она двигалась», — указал он. Первичное внутреннее расследование не нашло нарушений в его поведении.

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