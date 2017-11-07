Афроамериканец собрался убить всех белых полицейских и направился к Белому дому

У Белого дома в Вашингтоне задержан мужчина, собравшийся убить «всех белых полицейских». Об этом сообщает телеканал Fox News.

Отмечается, что мужчину зовут Майкл Арега, он из Далласа, штат Техас.

Арега был задержан у Лафайет-сквер, который примыкает к резиденции президента США Дональда Трампа.

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Также Fox News обращает внимание на страницу Ареги в Facebook, где он опубликовал запись о том, что находится в Вашингтоне. Также он разместил пост с указанием того, что отправляется в Белый дом и убьет там «всех белых полицейских». То же самое он сообщил и при задержании, сообщает телеканал.

В воскресенье, 5 ноября, американец Девин Келли открыл стрельбу по прихожанам баптистской церкви Сазерленд-Спрингс в Техасе. Погибли 26 человек. Известно, что Келли было 26 лет, он служил в ВВС США и был уволен оттуда, кроме того, он преподавал в воскресной школе. После нападения Келли обнаружили мертвым в машине, он застрелился.