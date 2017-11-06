Техасского стрелка назвали странным изгоем и проповедующим атеистом

Бывшие одноклассники и знакомые Девина Келли, который открыл стрельбу в церкви в Техасе, назвали его странным, сумасшедшим, а также изгоем и атеистом. Об этом пишут Daily Mail и BuzzFeed.

Как сказал один из собеседников Daily Mail, Келли «всегда говорил о тех, кто верит в бога, как о глупцах и пытался проповедовать свой атеизм». По словам Патрика Бойса, учившегося с Келли в школе, тот был «в целом нормальным, но иногда, казалось, был в депрессии».

Нина Роуз Нава, одноклассница предполагаемого убийцы, сказала изданию, что не ожидала такого поступка от Келли. Как заметила Нава, Келли был изгоем, но не одиночкой: «Он был популярен среди других изгоев». Пожелавший остаться анонимным собеседник Daily Mail сказал, что Келли «пугал его», когда они вместе учились.

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Учившийся с Келли в средней школе Арнольд Церда сказал BuzzFeed, что играл с ним в футбол, но в старшей школе Келли «изменился и стал носить черное».

По словам соседа Келли Марка Моравица, молодой человек жил в доме своих родителей с женой и детьми, Моравиц не слышал о Келли ничего необычного, передает ABC News.

Президент США Дональд Трамп полагает, что у Келли были психологические проблемы, передает Reuters. По мнению Трампа, произошедшее не имеет отношения к ситуации с оружием: «Он (Келли — прим. «Ленты.ру») ненормальный индивид, у него много проблем».

Девин Келли начал стрелять по прихожанам баптистской церкви Сазерленд-Спрингс в Техасе 5 ноября около полудня по местному времени. Погибли 26 человек. Известно, что Келли было 26 лет, он служил в ВВС США и был уволен оттуда, кроме того, он преподавал в воскресной школе. Мотивы стрелка не известны, терактом атаку пока не называют.

После нападения Келли обнаружили мертвым в машине. Неизвестно, покончил ли он с собой или умер от ранения, которое получил, когда в него стрелял местный житель. Это произошло до инцидента в церкви.