Появились подробности о личности стрелка в техасской церкви

Устроивший стрельбу в церкви городка Сазерленд-Спрингс (Техас, США), по предварительным данным, был белым мужчиной примерно 25 лет. Он проживал в окрестностях Сан-Антонио. Об этом сообщает телеканал KSAT 12 в Twitter со ссылкой источники во власти.

Ранее 5 ноября сообщалось, что при стрельбе погибли 27 человек, в том числе дочь священника, беременная женщина и двухлетний ребенок. Еще столько же пострадали.

Неизвестный мужчина в военной форме вошел в церковь Сазерленд-Спрингс и открыл огонь по прихожанам. Он был застрелен полицией.

Президент США Дональд Трамп выразил соболезнования в Twitter. Он отметил, что следит за ситуацией из Японии, где находится с рабочим визитом.