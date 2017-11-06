Дочь священника погибла при массовой стрельбе в церкви в Техасе

Полиция уточнила число погибших и пострадавших при массовой стрельбе в баптистской церкви городка Сазерленд-Спрингс (Техас, США). Убиты 27 человек и столько же ранены, передает ABC News.

Среди жертв — 14-летняя дочь священника Аннабель. Об этом каналу сообщил ее отец Фрэнк Померой (Frank Pomeroy), который во время случившегося был в Оклахоме.

Fox News в своем Twitter уточняет, что в числе погибших также беременная женщина, Daily Mail добавляет, что скончался и двухлетний ребенок. BBC News пишет, что один шестилетний мальчик получил четыре огнестрельных ранения, но выжил и сейчас в больнице.

По данным KSAT 12, пострадавших 30.

Ранее 5 ноября неизвестный мужчина в военной форме ворвался в церковь Сазерленд-Спрингса и открыл стрельбу. Полиция ликвидировала его. Личность стрелка пока не установлена.