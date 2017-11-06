Местный житель открыл ответный огонь по техасскому стрелку

Местный житель открыл ответный огонь по молодому человеку, который расстрелял прихожан баптистской церкви городка Сазерленд-Спрингс (Техас, США). Об этом сообщил журналистам представитель полиции, передает BBC News.

По его словам, перестрелка началась на улице, еще до того, как напавший вошел в здание. Местный житель преследовал его, когда тот попытался скрыться на машине. Полиция обнаружила стрелка в автомобиле мертвым, но пока неясно, погиб ли он от пули горожанина или покончил с собой.

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Ранее была установлена личность мужчины — это 26-летний Девин Келли (Devin Kelley), белый мужчина из окрестностей Сан-Антонио. СМИ сообщают, что он служил в ВВС США и преподавал в воскресной школе.

Келли открыл стрельбу в церкви Сазерленд-Спрингс утром 5 ноября. В результате погибли 26 человек, больше 20 пострадали.