Матерный твит Пэрис Джексон о смерти связали со стрельбой в техасской церкви

Актриса Пэрис Джексон, дочь поп-певца Майкла Джексона, опубликовала в Twitter в понедельник, 6 ноября, матерный пост про смерть. Многие подписчики связали его со стрельбой в техасской церкви, но спустя некоторое время артистка объяснилась.

«Почему ***** [черт возьми] люди продолжают умирать», — заявила Джексон. В комментариях к твиту ее фанаты стали винить в массовых смертях Национальную стрелковую ассоциацию США, защищающую права американцев на хранение и ношение огнестрельного оружия, а также Республиканскую партию страны.

Через час Джексон объявила, что узнала о стрельбе в Техасе. «Поняла, насколько бесчувственным должен показаться мой твит семьям [погибших]. Поясняю, это было о друге», — заверила она, добавив, что скорбит вместе со всеми, кого затронула трагедия.

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В воскресенье, 5 ноября, американец Девин Келли открыл стрельбу по прихожанам баптистской церкви Сазерленд-Спрингс в Техасе. Погибли 26 человек. Известно, что Келли было 26 лет, он служил в ВВС США и был уволен оттуда, кроме того, он преподавал в воскресной школе.

После нападения Келли обнаружили мертвым в машине. Неизвестно, покончил ли он с собой или умер от ранения, которое получил, когда в него стрелял местный житель до инцидента в церкви. Мотивы стрелка не известны, атаку пока не называют терактом.

Пэрис Джексон дебютировала как актриса в фильме «Гринго», который выйдет в прокат в марте 2018 года.