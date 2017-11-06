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Техасский стрелок покончил с собой

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Девин Келли
Девин Келли

Девин Келли, который открыл стрельбу в церкви в Техасе, покончил жизнь самоубийством. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на заявление окружного шерифа Джо Тэккитта.

По его словам, когда Келли попытался скрыться с места преступления на машине, огонь по нему открыли двое горожан, имевших при себе оружие. В результате этого автомобиль потерял управление и съехал с дороги. «Мы считаем, что именно в этот момент он покончил собой», — заявил шериф.

Девин Келли начал стрелять по прихожанам баптистской церкви Сазерленд-Спрингс в Техасе 5 ноября около полудня по местному времени. Погибли 26 человек, около двух десятков получили ранения. Известно, что Келли было 26 лет, он служил в ВВС США и был уволен оттуда, кроме того, он преподавал в воскресной школе. Мотивы стрелка не известны. Власти пока не рассматривают данное нападение как теракт.

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