В интернете воспели преследователя техасского стрелка

Пользователи интернета и журналисты восславили техасца Джонни Лангендорфа, который пытался остановить Девина Келли перед тем, как тот 5 ноября расстрелял прихожан церкви. Многие издания 6 ноября опубликовали заметки, в заголовках которых называют жителя Техаса героем. Washington Post приводит подробности того, как Лангендорф преследовал Келли. По словам Лангендорфа, он увидел, как одетый во все черное мужчина садится в машину с пистолетом в руке: «Я не видел его [Келли], я видел только оружие». Рядом с Келли был еще один человек, который подошел к Лангендорфу и быстро объяснил, что Келли следует остановить.

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Житель Техаса решил поехать за машиной Келли, погоня шла на скорости около 150 километров в час. Недалеко от церкви Келли не справился с управлением, вышел из автомобиля, и Лангендорф пытался остановить его, направив на него оружие, но не стрелял (сообщалось, что Келли был ранен до атаки на прихожан). Затем он вызвал полицию. Как заметил Лангендорф, он действовал инстинктивно: «Сначала делай, потом задавай вопросы».

О техасце пишут также Fox News, The Guardian, USA Today. На его странице в Facebook под одним из постов на момент выхода заметки было написано несколько сотен комментариев с благодарностями.

Девин Келли утром 5 ноября вошел в церковь города Сазерленд-Спрингс в Техасе и начал стрелять по прихожанам. Погибли 26 человек. Как передает Reuters, по предварительным данным полиции, атака не была случайной.

Келли было 26 лет, он служил в ВВС США и был уволен оттуда, знакомые Келли назвали его странным человеком и изгоем. По словам одноклассников предполагаемого убийцы, он был атеистом и часто называл верующих глупцами. После нападения на церковь Келли покончил с собой у себя в машине.