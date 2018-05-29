Неизвестный расстрелял полицейских и прохожих посреди улицы в Бельгии

Два полицейских и прохожий погибли в перестрелке в бельгийском городе Льеж, еще двое сотрудников получили ранения. Об этом сообщает BBC News.

Отмечается, что неизвестный открыл огонь по сотрудникам правоохранительных органов, а затем попытался взять заложников. Сообщается, что впоследствии «он был нейтрализован».

В конце августа прошлого года вооруженный ножом мужчина напал на военный патруль в столице Бельгии Брюсселе. Инцидент произошел на бульвар Эмиль Жакман в центре города. Солдаты получили ранения рук и лица. Сам нападавший был также нейтрализован.

Им оказался выходец из Сомали, перед нападением он кричал «Аллаху Акбар!». Отмечается, что ранее он не попадал в поле зрения правоохранительных органов.

20 июня 2017 года на Центральном вокзале Брюсселя прогремел взрыв. Бомба была приведена в действие мужчиной, который перед этим прокричал «Аллах акбар». Мощность взрыва оказалась настолько незначительной, что никто, кроме самого злоумышленника, не погиб и не пострадал. Тем не менее власти признали инцидент терактом.

22 марта 2016 года в Брюсселе была совершена серия терактов. Нападению подверглись аэропорт Завентем, а также станция метро «Маальбек». Жертвами стали 35 человек, более 300 получили ранения. Ответственность взяла на себя запрещенная в России террористическая группировка «Исламское государство».

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