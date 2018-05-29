Стали известны подробности теракта в Бельгии

Нападение на полицейских в бельгийском городе Льеж признали терактом. Об этом сообщает Reuters во вторник, 29 мая.

Как сообщили в прокуратуре Бельгии, жертвами нападения стали две женщины-сотрудницы полиции и мужчина. По факту преступления начато расследование.

Мужчина накинулся на полицейских сзади с ножом и несколько раз ударил их. Затем он выхватил у одной из сотрудниц пистолет и застрелил обеих. Он также застрелил 22-летнего пассажира припаркованного рядом автомобиля, сообщает местная радиостанция RBTF.

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После этого он открыл огонь в кафе, о пострадавших не сообщается. Потом преступник направился в близлежащую школу, где взял в заложники уборщицу. О состоянии женщины информации также не поступало, известно, что никто из учеников не пострадал.

Вскоре к учебному заведению прибыл отряд полиции. Мужчина попытался скрыться и открыл огонь по полицейским, ранив нескольких, после чего был застрелен.

В настоящее время район, где произошло нападение, оцеплен. В провинции объявлена угроза террористической атаки.

Ранее также сообщалось, что во время нападения террорист кричал «Аллах акбар!».

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