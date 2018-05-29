Убийство льежского стрелка попало на видео

Момент, когда полицейские в бельгийском городе Льеже ликвидировали стрелка, до этого убившего трех человек, попал на видео. Ролик публикует Ruptly.

Нападение признали терактом. Жертвами атаки стали две женщины-сотрудницы полиции и прохожий. Мужчина накинулся на стражей порядка сзади с ножом и несколько раз ударил их. Затем он выхватил у одной из сотрудниц пистолет и застрелил обеих. Он также убил 22-летнего пассажира припаркованного рядом автомобиля.

После этого стрелок открыл огонь в кафе, о пострадавших не сообщается. Потом преступник направился в близлежащую школу, где взял в заложники уборщицу. О состоянии женщины информации также не поступало, известно, что никто из учеников не пострадал.

Вскоре к учебному заведению прибыл отряд полиции. Мужчина попытался скрыться и открыл огонь по полицейским, ранив нескольких, после чего сотрудники органов правопорядка застрелили нападавшего.

Отмечается, что во время нападения террорист кричал «Аллах акбар!».

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