Льежский стрелок вышел из тюрьмы за два дня до теракта

Полицейские в бельгийском городе Льеж установили личность нападавшего, устроившего стрельбу по полицейским. Об этом во вторник, 29 мая, сообщает телеканал RTBF.

Стрелком оказался 36-летний Бенджамин Эрман, уроженец валлонского города Рошфор. Он попал в тюрьму Лантэна за торговлю наркотиками и кражу. Ранее он не проходил по базам данных как террорист.

Нападавший, по данным телеканала, отличался «злым и жестоким нравом». Полиция считает, что террористы завербовали его, когда он находился в заключении.

Телеканал подчеркивает, что информация нуждается в проверке.

Ранее 29 мая Эрман накинулся на двух женщин-стражей порядка сзади с ножом и несколько раз ударил их. Затем он выхватил у одной из сотрудниц пистолет и застрелил обеих. Он также убил 22-летнего пассажира припаркованного рядом автомобиля.

После этого стрелок открыл огонь в кафе, о пострадавших не сообщается. Потом преступник направился в близлежащую школу, где взял в заложники уборщицу. О состоянии женщины информации также не поступало, известно, что никто из учеников не пострадал.

Вскоре к учебному заведению прибыл отряд полиции. Мужчина попытался скрыться и открыл огонь по полицейским, ранив нескольких, после чего сотрудники органов правопорядка застрелили нападавшего.

Отмечается, что во время нападения террорист кричал «Аллах акбар!».

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