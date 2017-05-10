Подозреваемого в совершении теракта в Стокгольме признали вменяемым

Подозреваемый в совершении теракта в Стокгольме гражданин Узбекистана Рахмат Акилов не страдал психическим расстройством в момент совершения наезда на людей на улице Дроттнинггатан. Об этом свидетельствуют результаты предварительной судебной медицинской экспертизы, сообщает в среду, 10 мая, Expressen.

Заключение врачей было передано в Стокгольмский окружной суд 10 мая.

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7 апреля грузовик врезался в толпу на одной из центральных улиц шведской столицы. Машина остановилась после того, как въехала в витрину одного из магазинов. В результате пять человек погибли, еще 15 получили травмы разной степени тяжести.

Власти назвали произошедшее терактом. Главным подозреваемым считается 39-летний Рахмат Акилов. Его задержали в день преступления, с тех пор он находится под стражей.