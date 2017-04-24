По делу о теракте в Стокгольме задержан еще один подозреваемый

Еще один подозреваемый в причастности к теракту в Стокгольме задержан в Швеции. Об этом сообщает Göteborgs Posten со ссылкой на правоохранительные органы королевства.

В пресс-релизе полиции отмечается, что в рамках расследования «было переработано большое количество материалов». Подозреваемый, чье имя не сообщается, был задержан 23 апреля. В течение трех дней будет принято решение о мере пресечения.

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7 апреля на Дроттнинггатан — главной пешеходной улице Стокгольма — грузовик врезался в толпу. Машина остановилась после того, как въехала в витрину одного из магазинов. В результате четверо погибли, еще 15 человек пострадали.

По делу о теракте под стражу заключен 39-летний Рахмат Акилов из Узбекистана. Предположительно, он сидел за рулем транспортного средства. До 11 мая ему будут предъявлены обвинения.