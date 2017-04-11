Подозреваемый в стокгольмском теракте узбек признал свою вину

Рахмат Акилов, 39-летний выходец из Узбекистана, сознался, что именно он совершил теракт в Стокгольме. Об этом сообщает BBC News.

«Его позиция такова: он признал вину в совершении террористического акта и готов к тюремному заключению», — заявил его адвокат.

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Шведская полиция подтвердила, что Акилов находился в их поле зрения. Он был сторонником террористической организации «Исламское государство» (ИГ, запрещена в России).

В 2014-м Акилов подал прошение об убежище в Швеции. В декабре прошлого года ему было отказано и предписано покинуть территорию королевства в течение четырех недель, однако Акилов скрылся и был объявлен в розыск для принудительной депортации.

7 апреля на Дроттнинггатан — главной пешеходной улице Стокгольма — грузовик въехал в толпу. Машина остановилась после того, как врезалась в витрину одного из магазинов. В результате наезда погибли четыре человека: двое подданных Швеции, один Великобритании и бельгиец. 15 человек получили ранения и травмы.