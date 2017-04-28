Число жертв теракта в Стокгольме выросло до пяти человек после того, как в одной из больниц скончалась пострадавшая во время атаки женщина. Об этом сообщает Associated Press.

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Имя погибшей не называется. Известно, что ей было около 60 лет. Она получила травмы в результате наезда грузовика на пешеходов 7 апреля на Дроттнинггатан — главной пешеходной улице Стокгольма.

Другими жертвами этой атаки стали две подданных Швеции и одна — Бельгии. Кроме них, в теракте погиб 41-летний подданный Великобритании Крис Бевингтон.

По делу о теракте под стражу заключен 39-летний Рахмат Акилов из Узбекистана. Предположительно, он сидел за рулем транспортного средства. До 11 мая ему будут предъявлены официальные обвинения.