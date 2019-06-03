Нападение россиянина с топором и ножом на мэрию попало на видео

Нападение жителя города Томари с топором и ножом на администрацию Южно-Сахалинска попало на видео. Ролик в понедельник, 3 июня, опубликовал Telegram-канал «ЧП Сахалин».
На кадрах видно, как отойдя от пропускной стойки в фойе мэрии, мужчина набрасывается с оружием на человека, сидящего у входной двери. Пострадавший пытается убежать, однако нападавший догоняет его и наносит множество ударов. Затем на помощь подбегает несколько сотрудников, которые пытаются разнять лежащих на полу мужчин.
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