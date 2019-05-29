Российского школьника арестовали за нападение на девочку с топором

Суд арестовал 14-летнего подростка, напавшего на девочку в школе города Вольска. Об этом в среду, 29 мая, сообщается на сайте следственного управления СКР по Саратовской области.

Как отмечается в сообщении, по ходатайству следствия подросток заключен под стражу на два месяца. Ему предъявлено обвинение в покушении на убийство двух и более малолетних общеопасным способом.

По данным РИА Новости, мальчик не признал вину в совершении преступления, он заявил, что не собирался никого убивать, а только хотел обратить внимание на то, что «школьники пьют и ведут аморальный образ жизни».

Инцидент в вольской школе произошел утром 28 мая. Подросток поднялся на второй этаж учебного заведения и кинул две бутылки с зажигательной смесью: одну — в класс с учениками, а другую — в коридор, однако воспламенения не произошло. После этого он напал на 12-летнюю девочку и ударил ее топором по лбу, а затем попытался скрыться, но был задержан. Пострадавшую санавиацией доставили в саратовскую больницу, где у нее диагностировали сотрясение мозга.

Позднее выяснилось, что перед нападением школьник записал видеообращение со словами: «Мне жутко страшно, но это надо сделать. Надеюсь, Дмитрий выживет, это мой друг. Надеюсь, все хорошо пройдет».

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