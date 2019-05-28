Появились подробности нападения школьника с топором на девочку

Напавший с топором на 12-летнюю девочку ученик школы №4 Вольска (Саратовская область) принес в учебное заведение бутылки с зажигательной смесью и попытался ими воспользоваться. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах региона.

По информации агентства, нападавший поднялся на второй этаж школы и кинул одну бутылку с зажигательной смесью в свой класс, а другую — в коридор. Они не загорелись. Затем подросток встретил 12-летнюю девочку и ударил ее топором по лбу. По другим данным, в руках у подростка был не топор, а ледоруб.

Одноклассники подростка рассказали Telegram-каналу Hue, что тот хотел покончить с собой. «А однажды его не было в школе неделю — он был в психушке из-за попытки суицида», — сообщили школьники.

Ранее сообщалось, что школьник топором нанес черепно-мозговую травму девочке. Пострадавшую госпитализировали, она находится в реанимации. Нападавший подросток задержан.

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