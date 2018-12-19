Российский школьник напал на сверстника с канцелярским ножом

Учащийся школы №28 в Мурманске напал на сверстника с канцелярским ножом. Об этом сообщила пресс-служба регионального управления МВД в среду, 19 декабря.

Сообщение о происшествии поступило в дежурную часть около 11 часов.

«Прибывшие на место происшествия сотрудники полиции установили, что в результате конфликта между 14-летними подростками один из учащихся нанес сверстнику канцелярским ножом незначительные повреждения в виде пореза ноги и тела. Подростку была оказана медицинская помощь. Полученные им травмы не представляют угрозы жизни и здоровью», — говорится в сообщении.

Инспекторы по делам несовершеннолетних общаются с учениками, педагогами и родителями, устанавливают обстоятельства произошедшего.

«Между учениками 8-го и 9-го классов возникла словесная перепалка, которая закончилась тем, что один из учеников поцарапал другого канцелярским ножом», — рассказали очевидцы местному информагентству B-port.

Утром 6 декабря 16-летний ученик школы №1359 в районе Жулебино на юго-востоке Москвы пришел на уроки с ножом. Сначала он угрожал педагогам, а потом грозился покончить с собой. После переговоров подросток сдался полиции. В связи с инцидентом было возбуждено уголовное дело о доведении до самоубийства.

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