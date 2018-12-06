Пришедший в московскую школу с ножом подросток сдался полиции

Подростка, пришедшего в московскую школу с ножом, в присутствии родителей передали полиции. Об этом в четверг, 6 декабря, источник в экстренных службах сообщил РИА Новости.

По предварительным данным, в результате инцидента никто не пострадал.

Ранее источник «Ленты.ру» в правоохранительных органах сообщал, что школьник с ножом угрожал убить себя из-за плохо написанного сочинения к пробному ЕГЭ.

Юноша решил, что не хочет жить, и заперся в кабинете, чтобы покончить с собой. С ним беседовали психологи. При этом, по данным собеседника редакции, сочинение еще не проверили.

Утром 6 декабря 16-летний ученик школы №1359 в районе Жулебино на юго-востоке Москвы пришел на уроки с ножом. Сначала он угрожал педагогам, а потом грозился покончить с собой. Полиция провела переговоры с юношей. На месте находилась его мать. Ученики и учителя были эвакуированы.

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