Стало известно о странностях в поведении московского школьника с ножом

Московский старшеклассник, который пришел с ножом в школу и угрожал убить себя, всегда вел себя странно. Об этом «Ленте.ру» рассказали ученики школы №1359 в районе Жулебино, где случилось ЧП.

По их словам, он мог подолгу стоять и смотреть в стену и ни с кем не разговаривать, а на уроке физкультуры «разговаривал» с кустом. Друзей у юноши не было, а учителя, напротив, любили его, поскольку он учился хорошо и был «подхалимом», утверждают школьники. При этом однажды молодой человек получил тройку, «сильно» расстроился и «послал» педагога.

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Месяц назад подросток уже приносил в школу нож и крутил им перед другими учениками. Те рассказали учителям, но педагоги не смогли забрать холодное оружие.

Источник «Ленты.ру» в правоохранительных органах также рассказал, что причиной срыва у старшеклассника мог стать недопуск к ЕГЭ из-за сочинения, которое он плохо написал накануне.

Утром 6 декабря 16-летний подросток пришел с канцелярским ножом в школу №1359. Сначала он угрожал учителям, потом начал угрожать покончить с собой. С юношей, закрытым в кабинете, вели переговоры полиция и психологи. На место приехала его мать. В настоящий момент он сдался правоохранительным органам.

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