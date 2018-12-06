В Москве подросток пришел в школу с ножом

Ученик пришел с ножом в одну из школ в районе Жулебино на юго-востоке Москвы и угрожает покончить с собой. Об этом в четверг, 6 декабря, сообщает ТАСС.

«Сначала он угрожал учителям, а сейчас угрожает себя убить», — сказал источник в правоохранительных органах.

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Полиция ведет переговоры с подростком, сообщили в пресс-службе столичного главка.

«Интерфакс» передает, что ЧП случилось в школе №1359, ученику 16 лет, он состоит на учете в инспекции по делам несовершеннолетних. В школу он принес канцелярский нож.

Из школы эвакуированы учителя и ученики, в переговорах участвует психолог, на месте находится мать подростка.

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