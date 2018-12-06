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Стали известны подробности нападения подростка с ножом на школу

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Продолжение: Пришедший в московскую школу с ножом подросток сдался полиции

Подросток, который пришел с ножом в одну из московских школ и угрожает убить себя, плохо написал сочинение к пробному ЕГЭ. Об этом сообщил источник «Ленты.ру» в правоохранительных органах.

Юноша решил, что не хочет жить, и заперся в кабинете, чтобы покончить с собой. С ним беседуют психологи.

При этом, как сообщил собеседник редакции, сочинение еще не проверили.

Утром 6 декабря 16-летний ученик школы №1359 в районе Жулебино на юго-востоке Москвы пришел на уроки с ножом. Сначала он угрожал педагогам, а потом грозился покончить с собой. Полиция ведет переговоры с юношей. На месте находится его мать. Ученики и учителя эвакуированы.

РИА Новости со ссылкой на представителя экстренных служб столицы сообщает, что нож изъяла охрана.

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Предыстория: В Москве подросток пришел в школу с ножом
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