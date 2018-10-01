Один из напавших на пермскую школу подростков пойдет под суд

Завершено расследование и направлено в суд уголовное дело в отношении одного из учеников пермской школы №127, совершивших нападение на учащихся четвертого класса и их учительницу. Об этом «Ленте.ру» сообщили в Следственном комитете России.

По версии следствия, 17-летний подросток совместно со своим приятелем, учеником 10-го класса этой же школы, с целью заранее спланированного убийства пришли в здание школы, взяв с собой несколько ножей. Зайдя в кабинет, где проходил урок, они нанесли ножевые удары в жизненно важные органы учителю начальных классов и девяти малолетним учащимся, причинив как тяжкий, так и легкий вред здоровью. Умысел на убийство не был доведен до конца, поскольку учителю удалось вывести учеников из класса. Оставшись в аудитории, обвиняемые с целью убийства нанесли друг другу проникающие удары ножом в область шеи, после чего были задержаны вызванными охранниками ЧОП. Им своевременно была оказана медицинская помощь.

Никто из учеников не погиб, хотя некоторыми пришлось длительное время лечиться, напомнили в СКР.

Одному из участников нападения предъявлены обвинения в покушении на убийство двух и более лиц, в том числе малолетних, покушении на разбой, а также в умышленном повреждении чужого имущества. Второй обвиняемый, ученик школы, в ходе судебной психолого-психиатрической экспертизы признан невменяемым и нуждающимся в принудительных мерах медицинского характера. В связи с этим уголовное дело в отношении него выделено в отдельное производство.

Как рассказал «Ленте.ру» высокопоставленный источник в правоохранительных органах, в ходе следствия было установлено, что оба участника нападения на школу в Перми 15 января, равно как и участники нападения 19 января 2018 года в Бурятии, имели отношение к криминальному интернет-сообществу, обозначаемому аббревиатурой АУЕ.

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