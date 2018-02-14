Устроившие резню в пермской школе не смогли объяснить свои мотивы

Двое подростков, напавших на школу №127 в Перми, не смогли объяснить следователям на допросе, зачем устроили резню. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на уполномоченного по правам человека в Пермском крае Павла Микова.

По словам омбудсмена, инцидента можно было избежать, если бы школьный охранник вовремя заметил неадекватное поведение подростков и вызвал группу быстрого реагирования. Миков уточнил, что в тот день один из обвиняемых пытался попасть в здание, но его не пускали, пока он не представился бывшим учеником, и его не встретил товарищ.

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«Неадекватная оценка ситуации в поведении ребенка, к сожалению, стала одной из причин, на мой взгляд, почему это стало возможным в 127-й школе», — предположил Миков.

Утром 15 января в Перми двое несовершеннолетних напали на учительницу и четвероклассников, а затем попытались убить друг друга. В результате пострадали 15 человек.

Инициаторов резни обвинили в покушении на убийство двух и более лиц, они арестованы на два месяца. Обоим грозит срок вплоть до пожизненного.

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