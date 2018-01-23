Защищавшую детей учительницу из Перми наградят медалью «За отвагу»

Губернатор Пермского края Максим Решетников представил учительницу средней школы города Перми №127 Наталию Шагулину к медали «За отвагу», сообщается на сайте администрации региона.

Соответствующее письмо направлено президенту России Владимиру Путину.

Женщина получила 17 ножевых ранений, защищая четвероклассников от нападения двоих подростков 15 января, она попала в больницу в крайне тяжелом состоянии.

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В сообщении администрации также указано, что распоряжением Решетникова пострадавшие школьники получат материальную помощь из краевого бюджета, кроме того, их отправят в международный детский лагерь «Артек» в Крыму.

В январе двое 16-летних подростков устроили резню в пермской школе, напав на учеников четвертого класса и их учительницу, пострадали 15 человек.

Следствие рассматривает две версии: спланированное нападение и драка между фигурантами дела, которых пытались разнять. Напавшие находятся в больнице, когда их состояние улучшится, их переведут в СИЗО. Подросткам предъявили обвинение в покушении на убийство двоих или более человек. Также возбуждено уголовное дело о халатности.

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