После резни в пермской школе возбудили дело о халатности

Следователи возбудили уголовное дело о халатности в связи с нападением на пермскую школу, где от вооруженных ножами подростков пострадали 15 человек. Об этом в четверг, 18 января, сообщил «Интерфаксу» источник в правоохранительных органах региона.

По его словам, расследование ведется по статье 293 УК РФ («Халатность»). Круг подозреваемых по этому делу источник не назвал. Уголовное дело о халатности объединено с другим — покушение на убийство двух и более лиц, возбужденным сразу после поножовщины, устроенной 15 января. По нему арестованы два подростка: бывший и нынешний ученики школы Мотовилихинского района Перми. Им предъявлено обвинение.

Мера пресечения была избрана 17 января на два месяца по ходатайству следствия. Молодые люди сейчас находятся в лечебном учреждении. Когда состояние их здоровья нормализуется они будут конвоированы в СИЗО.

15 января двое 16-летних подростков пришли в учебное заведение и устроили там резню. Пострадали 14 школьников и учитель. Следствие рассматривает две версии случившегося. Первая — драка между фигурантами дела, которых пытались разнять. Вторая — спланированное нападение на четвероклассников.

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