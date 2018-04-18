Башкирский школьник напал на школу с ножом и поджег класс

В Башкирии подросток пришел в школу с ножом, где напал на учителей и школьников, а потом устроил поджог, сообщается в паблике «Подслушано Башкортостан Стерлитамак Уфа Салават» во «ВКонтакте» в среду, 18 апреля.

«Какой-то пацан с ножом бегал по школе. У нас прям учительница держала дверь...», — рассказала одна из учениц, записавшая видео на школьном дворе.

По ее словам, раненая мальчиком школьница бросилась со второго этажа

«Сейчас у нас просто горит школа... Все плачут», — отметила девочка.

Напавший на школу подросток, предположительно, ранил двоих учениц и учителя, а потом попытался покончить с собой.

Точное число пострадавших и их состояние уточняется.

Школьник устроил поджог в кабинете информатики, сообщил РИА Новости источник в экстренных службах города. В настоящее время он задержан.

«Есть информация, что в одной из школ города Стерлитамак произошел какой-то инцидент и было задымление в одном из помещений. На место выехало руководство следственного отдела и криминалисты, обстоятельства выясняются», — рассказала агентству старший помощник главы регионального управления Следственного комитета Светлана Абрамова.

Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

5 апреля сообщалось, что ученик иркутской школы играл с ножом во время урока и ранил им одноклассника.

2 февраля калужский школьник изрезал ножом одноклассника и выпрыгнул из окна третьего этажа.

19 января девятиклассник из школы № 5 Улан-Удэ пришел в учебное заведение с топором и ножом и напал на учеников 7-го класса и преподавателя. Затем подросток поджег помещение и ранил себя. В результате инцидента семь человек были госпитализированы, в том числе сам нападавший. В больнице подросток также попытался совершить суицид.

ЧП произошло через несколько дней после поножовщины в одной из пермских школ, в результате которой пострадали 14 школьников и учитель.

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