Иркутский школьник ударил ножом одноклассника во время урока

Ученик одной из школ Иркутска играл с ножом во время урока и ранил им одноклассника. Об этом говорится на сайте областного управления МВД.

По предварительным данным, утром в четверг, 5 апреля, в дежурную часть ОВД поступило сообщение о ножевом ранении девятиклассника. Полицейские выяснили, что сидящий на задней парте ученик играл со складным ножом во время занятия и нечаянно нанес травму впереди сидящему соседу. Рана оказалась поверхностной, жизни школьника ничего не угрожает.

Начата доследственная проверка по факту ненадлежащего исполнения сотрудниками школы своих должностных обязанностей по статье 293 УК («Халатность»).

В середине марта стало известно, что в Петербурге семиклассник неделю скрывал от родителей полученное в школе ножевое ранение. Он рассказал о ране на бедре, когда она загноилась и стала причинять сильную боль.

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