Семиклассник скрыл от родителей на время праздников гноившуюся ножевую рану

В Санкт-Петербурге школьник получил ножевое ранение на перемене 7 марта, а рассказал о нем родителям только в конце праздничных выходных — вечером 12 марта, пишет «Фонтанка.ру».

Семиклассник уже не мог стерпеть боли, так как рана от воткнутого в бедро лезвия нагноилась. Мальчика доставили в больницу, где медики признали его состояние удовлетворительным и отпустили домой.

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Инцидент произошел в гимназии №498 Красносельского района города. По данному факту проводит проверку полиция.

В октябре прошлого года сообщалось об убитом в волгоградской школе подростке, тело которого с ножевым ранением в области сердца нашли в туалете. Его одноклассник позднее написал явку с повинной и рассказал об обстоятельствам произошедшего.

Также в октябре 2017 года учащийся столичного колледжа ударил в спину ножом своего приятеля — восьмиклассника, после чего скрылся с места происшествия. Пострадавшего доставили в больницу с колото-резаным ранением.

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