Раскрыты подробности нападения подростка на башкирскую школу

Башкирский школьник, устроивший резню на занятиях, по предварительной информации, не пришел на урок информатики и сидел в коридоре, но учительница привела его в кабинет. Об этом в среду, 18 апреля, сообщает ufa1.ru.

В классе подросток ранил ножом одноклассницу и педагога, выплеснул в кабинете принесенный с собой бензин и поджег его. Затем мальчик попытался покончить с собой.

«Пожарная сигнализация сработала, и ученица одного из классов, испугавшись, выпрыгнула со 2-го этажа. От пожара никто не пострадал. Подросток и потерпевшие госпитализированы», — рассказали изданию в пресс-службе регионального управления Следственного комитета России (СКР).

По данным СКР, нападение произошло в классе, где учатся дети с задержкой психического развития.

От нападения, предположительно, пострадала 29-летний преподаватель информатики Екатерина Першина, победившая в конкурсе «Учитель года — 2017».

«По нашей информации, четверо пострадавших доставлены в больницу города Стерлитамака, из них трое — дети. Состояние всех оценивается как средней тяжести. Характер травм уточняется», — сообщили ТАСС в региональном Минздраве.

В ходе эвакуации очевидцы сочли происходящее учениями. В настоящее время возгорание ликвидировано. Детям разрешили вернуться в здание за вещами. На месте работает следственно-оперативная группа. 19 апреля занятия будут проходить в штатном режиме.

Подслушано Башкортостан Стерлитамак Уфа Салават / ВКонтакте

Ранее сообщалось, что утром 18 апреля подросток напал на учеников и учителей школы № 1 города Стерлитамака.

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