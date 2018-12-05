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Следователи назвали невменяемым напавшего на школу в Улан-Удэ подростка

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Главное следственное управление Следственного комитета России завершило расследование уголовного дела о нападении на школу №5 в Улан-Удэ в Бурятии, материалы направлены в суд, сообщается на сайте ведомства.

В сообщении отмечается, что обвиняемый признан невменяемым, хотя официального судебного решения о его невменяемости пока нет.

По версии следствия, утром 19 января девятиклассник с двумя одноклассниками напал на учителя и других школьников, устроил пожар в классе при помощи бутылок с зажигательной смесью. Следствие считает, что у подростков был умысел на убийство, который они не смогли довести до конца «по независящим от них обстоятельствам».

Молодому человеку предъявлены обвинения в угрозе убийством, покушении на убийство двух и более лиц, умышленном уничтожении и повреждении чужого имущества (часть 2 статьи 30, часть 2 статьи 105, часть 2 статьи 167, часть 1 статьи 119 УК).

Двое его соучастников вместе с родителями и защитниками сейчас знакомятся с материалами дела. После этого документ направят в прокуратуру для утверждения обвинения.

В результате нападения подростка с топором и ножом на учителя и семиклассников пострадали семеро. Среди них сам нападавший, который ранил себя в попытке совершить суицид. Следователи считают, что мотивом преступления стала ненависть девятиклассника к некоторым преподавателям, а также конфликты с другими учениками.

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