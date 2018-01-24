Одноклассников напавшего на школу в Бурятии арестовали

Суд в Улан-Удэ арестовал соучастников нападения на школу №5 в микрорайоне Сосновый Бор. Об этом «Интерфаксу» сообщили в Следственном комитете России (СКР).

«Суд удовлетворил ходатайство следствия и избрал в отношении обоих юношей меру пресечения в виде заключения под стражу», — сказал представитель ведомства.

Ранее 24 января СКР сообщил о задержании двух одноклассников подростка, совершившего нападение на учебное заведение. По версии следствия, двое подростков 14 и 15 лет «разделяли настроение обвиняемого, знали о его планах, помогли изготовить бутылку с зажигательной смесью, в помещении школы удостоверились в нахождении учителя в классе, а затем наблюдали за окружающей обстановкой, чтобы предупредить об опасности обнаружения их преступных намерений».

Им предъявлено обвинение в соучастии в преступлении.

Утром 19 января подросток ворвался на занятия к семиклассникам, ранил нескольких детей и учителя, а затем устроил пожар. В результате нападения пострадали семь человек, они получили резаные раны, у одной девочки отрублен палец.

Нападавшего поместили в больницу, так как он попытался совершить суицид. Как полагает следствие, мотивом преступления стала ненависть обвиняемого к ряду преподавателей, а также конфликты с другими учениками школы.

Возбуждено уголовное дело о покушении на убийство двух и более лиц, совершенное в отношении малолетних.

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