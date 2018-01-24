У напавшего на школу в Бурятии подростка нашлись соучастники

Подросток, напавший на учеников в школе в Бурятии, действовал не один, у него были двое соучастников. Об этом сообщает Следственный комитет России.

По версии следствия, двое подростков 14 и 15 лет «разделяли настроение обвиняемого, знали о его планах, помогли изготовить бутылку с зажигательной смесью, в помещении школы удостоверились в нахождении учителя в классе, а затем наблюдали за окружающей обстановкой, чтобы предупредить об опасности обнаружения их преступных намерений»

Уточняется, что они уже задержаны, им предъявлено обвинение. Следствие будет ходатайствовать о заключении их под стражу.

Утром 19 января подросток ворвался в кабинет школы №5 в микрорайоне Сосновый Бор Улан-Удэ, где занимались семиклассники, ранил нескольких детей и учителя, а затем устроил пожар. В результате нападения пострадали семь человек, они получили резаные раны, у одной девочки отрублен палец.

Опубликована видеозапись задержания напавшего. Его поместили в больницу, так как он попытался совершить суицид.

Возбуждено уголовное дело о покушении на убийство двух и более лиц, совершенное в отношении малолетних.

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