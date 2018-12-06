Лучший друг московского школьника с ножом рассказал о его странных играх

Московский старшеклассник, который пришел с ножом в школу №1359 в столичном районе Жулебино и угрожал убить себя, резко изменил поведение в 9-м классе и играл с лезвием от бритвенного станка, чем пугал окружающих. Об этом в четверг, 6 декабря, «Ленте.ру» рассказал один из учеников школы, который ранее был лучшим другом задержанного.

«В 9-м классе он замкнулся в себе, общался только с химичкой. В 9-м классе учительнице по физике написал записку, что у него депрессия. Он ни с кем не здоровался — даже в ответ», — сообщил собеседник редакции.

По его словам, месяц назад староста класса предложила устроить к новому году игру «Тайный Санта», где каждый может оставить однокласснику анонимный подарок с посланием. Однако замкнутый школьник не захотел в ней участвовать — и на уроке отправил старосте записку с просьбой выйти в коридор и поговорить с ним.

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«Мы все вышли посмотреть, что происходит. Кирилл [имя изменено] сидел на стуле и крутил в руках лезвие от бритвенного станка. После этого его водили к школьному психологу и директору. Он состоял на внутришкольном учете», — рассказал его бывший друг.

Ранее 6 декабря ученики школы сообщали, что московский старшеклассник, который пришел с ножом в школу и угрожал убить себя, всегда вел себя странно. Источник «Ленты.ру» в правоохранительных органах также рассказал, что причиной срыва у старшеклассника мог стать недопуск к ЕГЭ из-за сочинения, которое он плохо написал накануне.

Утром 6 декабря 16-летний подросток пришел с канцелярским ножом в школу №1359. Сначала он угрожал учителям, потом начал угрожать покончить с собой. С юношей, закрытым в кабинете, вели переговоры полиция и психологи. На место приехала его мать. В настоящий момент он сдался правоохранительным органам.

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