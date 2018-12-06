Отправка московского школьника с ножом на скорой попала на видео

Госпитализация на машине скорой помощи 16-летнего школьника, который пришел с канцелярским ножом в школу №1359, попала на видео. Запись в четверг, 6 декабря, предоставил корреспондент «Ленты.ру».

Утром 6 декабря подросток угрожал учителям, а затем начал угрожать покончить с собой. С юношей, закрытым в кабинете, вели переговоры полиция и психологи. По данным источника «Ленты.ру», школьника убедил сдаться правоохранительным органам его дед. Молодого человека госпитализировали в наручниках.

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