В истории московского школьника с ножом усмотрели доведение до самоубийства

В связи с инцидентом в школе №1359 в микрорайоне Жулебино возбуждено уголовное дело. Об этом в четверг, 6 декабря, «Ленте.ру» заявила Юлия Иванова, официальный представитель московского главка Следственного комитета России (СКР).

«Дело возбуждено для того, чтобы провести полную всестороннюю проверку всех обстоятельств, которые стали предпосылкой произошедшего. На предмет халатности будут проверены должностные лица общего образовательного учреждения и иных компетентных органов. Также следователи намерены проверить условия жизни юноши», — сказала Иванова.

Она уточнила, что в настоящее время подростку оказывается необходимая психологическая помощь, решается вопрос о его госпитализации в специализированную клинику. На месте происшествия работают наиболее опытные столичные следователи, подчеркнула официальный представитель ведомства. Иванова не уточнила, по какой статье возбуждено уголовное дело.

Вместе с тем, как сообщил «Ленте.ру» источник в правоохранительных органах, уголовное дело возбуждено по статье 110 УК РФ («Доведение до самоубийства»).

Ранее сообщалось, что госпитализация на машине скорой помощи 16-летнего школьника, который пришел с канцелярским ножом в школу №1359, попала на видео.

Утром 6 декабря подросток угрожал учителям, а затем начал угрожать покончить с собой. С юношей, закрытым в кабинете, вели переговоры полиция и психологи. По данным источника «Ленты.ру», школьника убедил сдаться правоохранительным органам его дед. Молодого человека госпитализировали в наручниках.

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