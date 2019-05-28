Напавший с топором на школу подросток получил уголовное дело

В отношении подростка, напавшего на школу №4 в городе Вольске (Саратовская область), возбуждено уголовное дело. Об этом во вторник, 28 мая, сообщает управление Следственного комитета России (СКР) по региону.

По данным ведомства, 14-летнему юноше вменяется часть 3 статьи 30 и пункты «а», «в» и «е» части 2 статьи 105 («Покушение на убийство двух и более лиц, заведомо малолетних, совершенное общеопасным способом») УК РФ.

Об инциденте стало известно 28 мая. Утром нападавший поднялся на второй этаж школы №4 и кинул одну бутылку с зажигательной смесью в класс с учениками, а другую — в коридор. Воспламенения не произошло. После этого подросток встретил 12-летнюю девочку и ударил ее топором по лбу, а затем попытался скрыться. По другим данным, в руках у него был ледоруб. Пострадавшую госпитализировали с черепно-мозговой травмой, а юношу задержали.

Позднее выяснилось, что перед нападением он записал видеообращение со словами: «Мне жутко страшно, но это надо сделать. Надеюсь, Дмитрий выживет, это мой друг. Надеюсь, все хорошо пройдет».

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