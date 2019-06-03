Россиянин с топором и тесаком напал на сотрудника мэрии

Мужчина с тесаком и топором пришел на прием к главе администрации Южно-Сахалинска, а после отказа напал на сотрудника. Об этом сообщило региональное издание Sakh.com.

ЧП произошло около 16 часов по местному времени 3 июня в фойе администрации.

31-летний житель сахалинского города Томари хотел попасть на консультацию к мэру, но его не пустили, потому что у него не было предварительной записи на прием. Тогда визитер напал на первого кто попал ему под руку — в этот момент в здание входил сотрудник департамента землепользования. Нападавший трижды его ударил, чем именно — топором или тесаком — издание не уточняет.

По данным издания АСТВ, сотрудника ударили топором.

Пострадавшего госпитализировали в тяжелом состоянии.

В пресс-службе мэрии подтвердили факт нападения и сообщили, что в настоящее время на месте происшествия работает оперативно-следственная группа. Нападавший задержан и передан правоохранительным органам. Администрация работает в штатном режиме.

Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

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